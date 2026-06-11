«Вертолеты России» передали заказчику первые Ми-171А3

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал заказчику первые серийные многоцелевые вертолеты Ми-171А3, сообщили в Минпромторге России. Речь идет о трех полностью российских машинах, изготовленных на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал заказчику первые серийные офшорные Ми-171А3. Три полностью российские машины изготовлены по заказу ПАО «Газпром» на Улан-Удэнском авиационном заводе в рамках договора с ООО «Нацпромлизинг-Инвест», — говорится в сообщении.

Ранее летающий образец легкого многофункционального вертолета АП-55 впервые представили на выставке HeliRussia в Москве. Как заявил главный конструктор аппарата Денис Губарев, новая машина призвана импортозаместить известный американский вертолет Robinson.

До этого в Ростехе сообщили, что холдинг «Вертолеты России» начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации. Машина выполнила рулежку и зависание с маневрами в воздухе над взлетной площадкой.