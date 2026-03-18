Что грозит водителю автобуса за смертельное ДТП с россиянами в Таиланде Устроивший ДТП на Пхукете водитель автобуса рискует сесть на 10 лет

Водителю микроавтобуса, устроившему смертельную аварию на Пхукете, может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости. По вине водителя погибла гражданка Узбекистана, а 11 человек, включая восемь россиян, были госпитализированы.

Согласно статье 291 УК страны, именно такое наказание предусмотрено за неосторожное вождение, повлекшее смерть человека. Поскольку в таиландском суде принято сложение наказаний, поэтому итоговый срок может увеличиться за счет обвинений в причинении тяжелых травм другим пассажирам.

Двое граждан России сейчас находятся в тяжелом состоянии после того, как металлическое ограждение трассы буквально вспороло кузов автобуса и вошло в салон. На месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливающие точную степень вины водителя. Тот на допросе в полиции заявил, что не засыпал за рулем, а причиной потери управления стал резко затормозивший перед ним грузовик с прицепом.

Ранее в Сети появились снимки с места ДТП на Пхукете. На них виден искореженный микроавтобус. Пострадало как водительское место, так и пассажирские кресла. Авария случилась во время поездки на экскурсию на Симиланские острова.