Что грозит водителю автобуса за смертельное ДТП с россиянами в Таиланде

Водителю микроавтобуса, устроившему смертельную аварию на Пхукете, может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости. По вине водителя погибла гражданка Узбекистана, а 11 человек, включая восемь россиян, были госпитализированы.
Согласно статье 291 УК страны, именно такое наказание предусмотрено за неосторожное вождение, повлекшее смерть человека. Поскольку в таиландском суде принято сложение наказаний, поэтому итоговый срок может увеличиться за счет обвинений в причинении тяжелых травм другим пассажирам.
Двое граждан России сейчас находятся в тяжелом состоянии после того, как металлическое ограждение трассы буквально вспороло кузов автобуса и вошло в салон. На месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливающие точную степень вины водителя. Тот на допросе в полиции заявил, что не засыпал за рулем, а причиной потери управления стал резко затормозивший перед ним грузовик с прицепом.
Ранее в Сети появились снимки с места ДТП на Пхукете. На них виден искореженный микроавтобус. Пострадало как водительское место, так и пассажирские кресла. Авария случилась во время поездки на экскурсию на Симиланские острова.