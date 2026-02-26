Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:10

Участники подготовки теракта в Московской области признали вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Некоторые участники подготовки теракта против руководителя оборонного предприятия в Московской области признали вину на предварительном следствии, следует из видео, опубликованном СК РФ. Всего правоохранители задержали восемь злоумышленников.

Один из участников в ходе допроса выразил готовность показать место и машину, а также каким образом закладывал под нее СВУ. Кроме того, злоумышленники показали следствию, где именно собирали взрывчатку.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о предотвращении в Подмосковье теракта против главы оборонного завода, который готовили восемь человек, включая трех несовершеннолетних. По данным ведомства, злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб, пообещавших им за это 1 млн рублей.

До этого в пресс-службе Второго западного окружного военного суда сообщили, что житель Москвы был приговорен к 18 годам колонии по обвинению в подготовке теракта. В ходе закрытого процесса установлено, что 57-летний мужчина по заданию украинских спецслужб планировал подорвать железнодорожное полотно в Подмосковье.

покушения
теракты
Подмосковье
задержания
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Россиянин убил соседа из-за долга
Адвокат рассказал, как участникам СВО защищать себя от мошенников
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.