Участники подготовки теракта в Московской области признали вину

Некоторые участники подготовки теракта против руководителя оборонного предприятия в Московской области признали вину на предварительном следствии, следует из видео, опубликованном СК РФ. Всего правоохранители задержали восемь злоумышленников.

Один из участников в ходе допроса выразил готовность показать место и машину, а также каким образом закладывал под нее СВУ. Кроме того, злоумышленники показали следствию, где именно собирали взрывчатку.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о предотвращении в Подмосковье теракта против главы оборонного завода, который готовили восемь человек, включая трех несовершеннолетних. По данным ведомства, злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб, пообещавших им за это 1 млн рублей.

До этого в пресс-службе Второго западного окружного военного суда сообщили, что житель Москвы был приговорен к 18 годам колонии по обвинению в подготовке теракта. В ходе закрытого процесса установлено, что 57-летний мужчина по заданию украинских спецслужб планировал подорвать железнодорожное полотно в Подмосковье.