Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 10:05

В ДНР задержали мужчину за подготовку теракта

Пушилин сообщил о задержании в ДНР подозреваемого в подготовке теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецслужбы ДНР задержали мужчину за подготовку террористического акта, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, злоумышленнику около 50 лет.

[Спецслужбы] задержали, он не смог совершить террористический акт. Готовился, практически все было готово. Чуть позже информация будет, — сказал Пушилин.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Копейска, который заложил СВУ в почтовый ящик, чтобы проучить 61-летнего соседа. Причиной стали регулярные кражи газет и посылок из его ящика. Его подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. В результате инцидента похититель лишился нескольких пальцев.

Также ФСБ и Следственный комитет поймали 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Установлено, что юноша был завербован через Telegram куратором с территории Украины, скрывающимся под псевдонимом Мансур аль-Украини, и по его приказу занимался идеологической обработкой сверстников.

Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.