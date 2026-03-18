В ДНР задержали мужчину за подготовку теракта

Пушилин сообщил о задержании в ДНР подозреваемого в подготовке теракта

Спецслужбы ДНР задержали мужчину за подготовку террористического акта, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, злоумышленнику около 50 лет.

[Спецслужбы] задержали, он не смог совершить террористический акт. Готовился, практически все было готово. Чуть позже информация будет, — сказал Пушилин.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Копейска, который заложил СВУ в почтовый ящик, чтобы проучить 61-летнего соседа. Причиной стали регулярные кражи газет и посылок из его ящика. Его подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. В результате инцидента похититель лишился нескольких пальцев.

Также ФСБ и Следственный комитет поймали 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Установлено, что юноша был завербован через Telegram куратором с территории Украины, скрывающимся под псевдонимом Мансур аль-Украини, и по его приказу занимался идеологической обработкой сверстников.