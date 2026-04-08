Названы болезни, угрожающие детям на фоне стресса

Стресс может вызывать у детей частые простуды и высыпания на коже, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, эмоциональная нагрузка также способна спровоцировать боли в животе и бессонницу.

С точки зрения психосоматики детский организм наиболее чувствителен к эмоциональной среде. Это объясняется тем, что ребенку сложнее понимать и выражать свои потребности и запросы словами. Нервная система только формируется, поэтому при постоянном напряжении организма включаются защитные реакции. На этом фоне у детей могут возникать частые простуды, боли в животе, высыпания на коже и бессонница, — предупредила Вершинина.

Она подчеркнула, что психосоматические реакции у детей часто возникают из-за конфликтов в семье, частых ссор или развода родителей. При этом, по словам специалиста, на это также может повлиять смена детского сада, школы или места жительства.

Большинство детей очень чувствительны к стабильности и постоянству, поэтому при любых нарушениях может возникнуть физическая реакция как следствие сложной эмоции, проживаемой внутри. Таким образом, родителям важно отслеживать собственное эмоциональное состояние, создавать дома и в процессе общения с ребенком спокойную и доброжелательную атмосферу, а также при возникновении тревожных симптомов обращать внимание не только на физиологические факторы, — резюмировала Вершинина.

