08 апреля 2026 в 04:20

Названы болезни, угрожающие детям на фоне стресса

Психосоматолог Вершинина: стресс провоцирует у детей частые простуды и сыпь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стресс может вызывать у детей частые простуды и высыпания на коже, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, эмоциональная нагрузка также способна спровоцировать боли в животе и бессонницу.

С точки зрения психосоматики детский организм наиболее чувствителен к эмоциональной среде. Это объясняется тем, что ребенку сложнее понимать и выражать свои потребности и запросы словами. Нервная система только формируется, поэтому при постоянном напряжении организма включаются защитные реакции. На этом фоне у детей могут возникать частые простуды, боли в животе, высыпания на коже и бессонница, — предупредила Вершинина.

Она подчеркнула, что психосоматические реакции у детей часто возникают из-за конфликтов в семье, частых ссор или развода родителей. При этом, по словам специалиста, на это также может повлиять смена детского сада, школы или места жительства.

Большинство детей очень чувствительны к стабильности и постоянству, поэтому при любых нарушениях может возникнуть физическая реакция как следствие сложной эмоции, проживаемой внутри. Таким образом, родителям важно отслеживать собственное эмоциональное состояние, создавать дома и в процессе общения с ребенком спокойную и доброжелательную атмосферу, а также при возникновении тревожных симптомов обращать внимание не только на физиологические факторы, — резюмировала Вершинина.

Ранее врач-терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова заявила, что родители должны рассказывать детям о вреде газировки и фастфуда. По ее словам, важно формировать у ребенка здоровые пищевые привычки, включая в его рацион полезные продукты.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое перемирие между США и Ираном: названы условия и дата переговоров
Названы болезни, угрожающие детям на фоне стресса
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Цены на нефть стремительно падают после объявления перемирия США и Ирана
Трамп объявил о гарантиях безопасности в Ормузском проливе от Ирана
Иран объявил о полной победе над США и Израилем
Врач назвала одно из самых опасных заблуждений о венерических инфекциях
Названо место первого раунда переговоров США и Ирана
Стало известно условие для начала перемирия между США и Ираном
«Нога бога», разрыв «крестов», 23 трофея: как живет Игорь Акинфеев
Трамп заявил о шансах на окончательное урегулирование конфликта с Ираном
Израиль присоединился к США для временного прекращения огня с Ираном
Посол Ирана раскрыл детали переговоров с США
Стало известно, куда переезжают богатые британцы из Дубая
Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москва-Сити»
Бензин «по талонам», еда втридорога: ЕС задыхается без нефти и газа из РФ
Трамп сообщил о двухнедельном прекращении огня с Ираном
Американский самолет вылетел с базы в Британии на Ближний Восток
Размялись перед Санкт-Петербургом: ЦСКА уверенно обыграл «Локомотив-Кубань»
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

