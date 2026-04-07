Россиянам объяснили, как приучить ребенка к здоровому образу жизни

Родители должны предупреждать детей о негативных последствиях потребления газировки и фастфуда, заявила NEWS.ru врач-терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова. По ее словам, ребенку необходимо прививать здоровые пищевые привычки, включая в рацион полезные продукты.

В семье очень важна культура питания. Чтобы сформировать здоровые пищевые привычки, вводите в рацион полезные блюда, ходите вместе в магазин, объясняйте, как выбрать правильные продукты, привлекайте к процессу приготовления пищи. Оградите детей от «мусорной еды» — фастфуда, полуфабрикатов и сладостей. Самый большой вред организму наносит сладкая газировка, приводящая к развитию ожирения и диабета II типа. Нужно знакомить детей с новыми вкусами, вводить в рацион рыбу, морепродукты, гречку и бобовые, — предупредила Чиркова.

Она подчеркнула, что необходимо обучать ребенка плаванию, а также организовывать подвижные игры, катание на лыжах, санках и велосипеде. В то же время, по словам врача, следует избегать курения в присутствии несовершеннолетнего и оберегать его от шумных застолий. Специалист также обратила внимание на важности приучения ребенка к соблюдению режима дня и достаточного сна.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что регулярное употребление магниевой воды положительно влияет на здоровье сосудов, нервной системы и кожных покровов. По его словам, данный напиток способен снижать уровень стресса и улучшать когнитивные функции мозга.