24 мая 2026 в 11:21

Магнитные бури сегодня, 24 мая: что завтра, эмоциональные перегрузки, боли

Сегодня, 24 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитной бури, каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 мая

По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня, 24 мая, магнитной бури не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойного магнитного поля — 78%», — уточнили ученые.

За последние сутки на Солнце было зафиксировано семь вспышек класса C — это слабые события, не представляющие угрозы для Земли. Самая мощная из них достигла уровня C3.66. Индекс солнечной активности, по последним данным, составляет около 5,7, что соответствует умеренному уровню. Солнце сейчас находится в фазе относительного затишья после серии мощных вспышек в середине мая.

Период относительного затишья продлится до 26 мая включительно, а 27 мая возможен новый этап геомагнитных возмущений — в этот день прогнозируется кратковременное усиление геомагнитной активности, а Kp-индекс может подняться до четырех баллов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как можно справиться с магнитной бурей, что рекомендуют врачи

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков обратил внимание, что колебания геомагнитного поля Земли могут серьезно влиять на здоровье, например провоцировать обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <...> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — подчеркнул медик.

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что периоды сильных геомагнитных колебаний очень опасны для гипертоников, поскольку магнитные бури повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — объяснила врач.

Иван Смирнов
