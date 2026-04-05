Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Страстная седмица — это время, когда православные христиане с особым благоговением готовятся к Пасхе. Они вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Каждый из дней Страстной седмицы наделен глубоким духовным смыслом. Первый из них — Великий понедельник — открывает череду событий, предшествующих Воскресению Христову. В 2026 году святая седмица продлится с 6 по 11 апреля, и Великий понедельник Страстной недели выпадает на 6 апреля. Этот день призывает верующих к сосредоточенной молитве, покаянию и осмыслению важнейших библейских историй.

Евангельские события: проклятие смоковницы и притча о винограднике

Чтобы понять, что означает Великий понедельник, необходимо обратиться к евангельским чтениям этого дня. Церковь вспоминает два события, на первый взгляд не связанных между собой, но в совокупности дающих важные духовные уроки.

Первое событие — проклятие бесплодной смоковницы. Евангелие повествует о том, как Иисус Христос, направляясь из Вифании в Иерусалим, почувствовал голод. Увидев смоковницу, покрытую листвой, Он подошел к ней в поисках плодов, но не нашел ничего, кроме листьев, ибо время для плодов еще не наступило. Тогда Спаситель произнес: «Да не будет же от тебя плода вовек!» — и дерево тотчас засохло. Это действие не было проявлением гнева или нетерпения. Оно несет глубокий иносказательный смысл.

Смоковница в библейской притче символизирует человеческую душу, которая лишь кажется праведной, но не приносит истинных плодов веры — добрых дел, милосердия и покаяния. Подобно тому, как смоковница обманула ожидания Христа пышной листвой без плодов, так и формальное соблюдение религиозных обрядов без внутреннего преображения не имеет ценности перед Богом. Это предостережение касается каждого верующего: недостаточно лишь называть себя христианином, необходимо жить по заповедям.

Второе событие, которое вспоминает Церковь в этот день, — история ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного. Сын Иакова и Рахили был из зависти продан в рабство собственными братьями. Те солгали отцу, сказав, что юношу растерзал дикий зверь. Однако Божий промысел действовал иначе: пройдя через унижения и темницу, Иосиф в конце концов стал приближенным фараона. Впоследствии именно он спас свою семью от голода, проявив милосердие к братьям, когда-то желавшим ему зла.

Судьба Иосифа служит прообразом страданий и последующего прославления Иисуса Христа. Подобно тому как Иосиф был отвергнут своими братьями, но затем возвысился и спас их, так и Христос был отвергнут и распят, но Своим Воскресением даровал спасение всему человечеству. Эта параллель напоминает верующим, что даже в самых тяжелых обстоятельствах нужно сохранять веру и упование на Бога.

Богослужение: начало чтения Псалтири и особые песнопения

Богослужения в Великий понедельник пронизаны духом покаяния и ожидания грядущих торжественных событий. Священнослужители облачаются в темные одежды, символизирующие скорбь и памятование о Страстях Христовых.

Особенность служб первых трех дней Страстной седмицы заключается в чтении всей Псалтири. В монастырях и многих приходских храмах за эти дни успевают прочесть всю книгу псалмов. Этот обряд служит напоминанием о важности непрестанной молитвы, которая должна сопровождать христианина в святые дни.

На утрене Великого понедельника поется особый тропарь, который будет звучать и в последующие два дня: «Се Жених грядет в полунощи…» Это песнопение отсылает к притче о десяти девах, которая будет подробно объяснена на службе во вторник. Оно призывает верующих к духовному бодрствованию: никто не знает ни дня, ни часа, когда Господь призовет каждого из нас.

На часах и вечернем богослужении читаются отрывки из Евангелия, повествующие о проклятии смоковницы и о событиях, предшествовавших крестным страданиям Спасителя. Верующие готовятся к тому, как в среду вечером свершится Литургия Преждеосвященных Даров, когда прихожане смогут причаститься Святыми Дарами. Подробно о подготовке к причастию читайте в нашем материале.

Что можно делать в Великий понедельник: уборка, планирование, пост

Подготовка к Пасхе по дням начинается именно с Великого понедельника. Это время, когда христиане могут совместить духовное очищение с практическими делами по устроению дома и быта.

Первое и самое важное, что можно делать в этот день, — это молиться и посещать богослужения. Церковные службы в Страстную седмицу продолжительны, но присутствие на них помогает глубже прочувствовать смысл происходящих событий и настроиться на встречу Пасхи. Если нет возможности быть в храме, следует уделить время молитве и чтению Евангелия дома.

Что касается бытовых дел, Великий понедельник издревле считался днем начала генеральной уборки. На Руси в этот день было принято:

выносить из дома старые вещи;

мыть окна;

наводить порядок в помещениях.

Естественно, внешнее очищение дома должно сопровождаться внутренним очищением души: избавлением от обид, злых мыслей и осуждения. В этот день также можно заниматься планированием предстоящих пасхальных хлопот, чтобы равномерно распределить дела на всю неделю.

Для тех, кто имеет земельный участок или занимается садоводством, существует особая народная традиция. Считается, что посевы, сделанные в Великий понедельник, дадут особенно обильный урожай. Это поверье связано с тем, что первый день Страстной седмицы воплощает начало новой жизни.

Особое значение имеет пост в этот день. Страстная седмица предписывает самые строгие ограничения в пище. Великий понедельник — день сухоядения. Разрешается употреблять только:

сырые овощи и фрукты;

хлеб;

мед;

орехи;

воду.

Исключаются любые продукты эксплуатации животных (кроме меда): мясо, молочные продукты, яйца, рыба. Также не употребляется растительное масло. Строгость поста помогает сосредоточиться на духовном, а не на телесном. Подробнее о питании в Великий пост читайте в нашей статье.

Что нельзя делать: развлечения, сквернословие, ссоры

Что можно и нельзя делать в Великий понедельник Страстной седмицы — вопрос, который волнует многих верующих. Запреты этого дня продиктованы не столько внешними правилами, сколько внутренней необходимостью достойно пройти последние дни перед Пасхой.

Категорически запрещаются любые развлечения:

шумные застолья;

вечеринки;

прослушивание громкой музыки;

посещение увеселительных заведений.

Даже празднование дней рождений или свадебные торжества в этот день неуместны, поскольку это время скорби и сосредоточенности. Церковь в эту неделю не проводит венчания и крещения, а поминовение усопших переносится на Радоницу — специально выделенный для поминовения день после Пасхи.

Особое внимание уделяется внутреннему состоянию человека. В этот день строго запрещены:

ссоры;

конфликты;

сквернословие;

осуждение ближних;

злопамятство;

месть.

Даже если возникает повод для раздражения, христианин призван проявить смирение и воздержание. Существует примета, что конфликт, возникший в Великий понедельник, может затянуться надолго и принести тяжелые последствия.

Известны и бытовые запреты. Например, в народной традиции не рекомендуется оставлять грязную посуду — это может привести к раздорам в семье. Также не следует занимать деньги или давать в долг, а старые долги, напротив, лучше раздать. Запрещаются тяжелая физическая работа, рукоделие и особенно — убийство насекомых (пауков, муравьев), так как народное поверье связывает это с уходом достатка из дома.

Важно помнить, что эти запреты — не самоцель, а средства, помогающие создать особую атмосферу благоговения и сосредоточенности на главном: грядущих страданиях и Воскресении Христовом. Теперь вы знаете, что можно и нельзя делать в Великий понедельник Страстной седмицы.

Народные традиции и приметы дня

Народные традиции и приметы в Великий понедельник сформировались на стыке церковного устава и бытового опыта крестьян. Многие из них связаны с сельскохозяйственным циклом и наблюдениями за природой.

Одна из самых поэтичных традиций — умывание водой с серебром или золотом. Считалось, что если в Великий понедельник умыться водой, в которую накануне положили серебряное или золотое украшение, то можно сохранить молодость и привлечь в дом достаток. Этот обычай имеет и глубокий символический смысл: он воплощает стремление к очищению и обновлению.

Погодные приметы в этот день издревле помогали предсказать, каким будет лето и урожай.

Ясное небо и яркое солнце обещают теплое, урожайное лето.

Если же идет дождь, ожидайте сырое лето.

Отсутствие паводка предвещает холодный и дождливый сезон.

Ясные ночи в Великий понедельник сулят сухое лето.

Особое место занимали гадания для девушек. В старину было принято выглядывать в окно и по первому замеченному существу определять будущее. Мужчина предвещал благополучие, молодая женщина — здоровье, старушка — неудачу, несколько человек — примирение с теми, с кем были в ссоре. Увидеть птицу считалось доброй вестью, собаку — к печали, а кошку — к богатству.

В этот день также заботились о домашнем скоте. Существовала традиция тщательно мыть животных, чтобы защитить их от болезней и сглаза.

Важно понимать, что народные традиции и приметы в Великий понедельник не являются частью церковного предания и граничат с суевериями. Однако они отражают стремление человека освятить каждый день своей жизни, наполнить его смыслом и обрести связь с духовными событиями.

Великий понедельник Страстной недели — это начало пути, который ведет верующего через воспоминание о страданиях Спасителя к радости Светлого Христова Воскресения. Проведенный в молитве, посте и добрых делах, этот день задает правильный настрой души на всю Страстную седмицу. Изучая историю Великого понедельника, вникая в евангельские притчи и осмысленно соблюдая традиции, христианин готовит себя к главному торжеству — Пасхе Господней. Именно так, поэтапно, совершается подготовка к Пасхе по дням, соединяющая внешние дела с внутренним очищением.

Ранее в РПЦ рассказали, что недопустимо во время Страстной седмицы.