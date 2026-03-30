Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:15

Этим вы убиваете урожай: все об избыточном внесении удобрений и потере плодов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Избыточное внесение удобрений — одна из самых распространенных ошибок в уходе за растениями. Частые подкормки создают иллюзию активного роста, однако в реальности приводят к снижению урожайности. Растение направляет ресурсы на наращивание зеленой массы, а не на формирование плодов, что напрямую отражается на качестве и количестве урожая.

Переизбыток питания нарушает физиологический баланс: усиливается вегетативный рост, снижается устойчивость к болезням, ухудшается формирование завязей. Особенно опасен избыток азота — он провоцирует «жирование», при котором листья становятся крупными и насыщенно-зелеными, но плодоношение заметно ослабевает.

Оптимальный подход — системное и дозированное питание. Подкормки следует проводить не чаще одного раза в 10–14 дней, строго соблюдая баланс макроэлементов. Для стимулирования плодоношения эффективна смесь: суперфосфат — 1 ст. л., сульфат калия — 1 ч. л., вода — 10 л. Такой состав поддерживает развитие завязей и улучшает качество плодов.

Альтернативой минеральным удобрениям служит зольный настой: зола — 1 стакан, вода — 10 л, настаивать 24 часа. Он обеспечивает растения калием и микроэлементами, не вызывая избыточного роста зелени.

Внекорневые подкормки допустимы, но их частота не должна превышать одного раза в две недели. При этом важно учитывать состояние растений: темная, плотная листва свидетельствует о переизбытке азота и необходимости корректировки питания.

Проверено редакцией
Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль
сады
дачи
огороды
подкормки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Всеми силами продолжит»: Иран предупредил о неизбежном ответе агрессорам
Земля погрузится в солнечное облако плазмы на трое суток
Житель Тюмени сбил полицейского на угнанном автомобиле
Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.