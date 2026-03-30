Этим вы убиваете урожай: все об избыточном внесении удобрений и потере плодов

Избыточное внесение удобрений — одна из самых распространенных ошибок в уходе за растениями. Частые подкормки создают иллюзию активного роста, однако в реальности приводят к снижению урожайности. Растение направляет ресурсы на наращивание зеленой массы, а не на формирование плодов, что напрямую отражается на качестве и количестве урожая.

Переизбыток питания нарушает физиологический баланс: усиливается вегетативный рост, снижается устойчивость к болезням, ухудшается формирование завязей. Особенно опасен избыток азота — он провоцирует «жирование», при котором листья становятся крупными и насыщенно-зелеными, но плодоношение заметно ослабевает.

Оптимальный подход — системное и дозированное питание. Подкормки следует проводить не чаще одного раза в 10–14 дней, строго соблюдая баланс макроэлементов. Для стимулирования плодоношения эффективна смесь: суперфосфат — 1 ст. л., сульфат калия — 1 ч. л., вода — 10 л. Такой состав поддерживает развитие завязей и улучшает качество плодов.

Альтернативой минеральным удобрениям служит зольный настой: зола — 1 стакан, вода — 10 л, настаивать 24 часа. Он обеспечивает растения калием и микроэлементами, не вызывая избыточного роста зелени.

Внекорневые подкормки допустимы, но их частота не должна превышать одного раза в две недели. При этом важно учитывать состояние растений: темная, плотная листва свидетельствует о переизбытке азота и необходимости корректировки питания.

