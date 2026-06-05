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05 июня 2026 в 07:00

Орхидея оживает на глазах: простой аптечный лайфхак для пышного цветения дома

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
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Орхидея способна украсить любой дом, но добиться от нее долгого и красивого цветения получается не у всех. Иногда листья теряют упругость, а бутоны так и не появляются. Оказывается, помочь растению может обычное средство из аптечки, которое стоит совсем недорого.

Опытные цветоводы давно используют активированный уголь не только для здоровья, но и для ухода за комнатными растениями. Он помогает защитить корни орхидеи от гнили и делает воду для полива более безопасной.

Способ очень простой. Две таблетки активированного угля растворяют в воде и ставят в этот раствор горшок с орхидеей примерно на 30 минут. За это время корни впитывают влагу и полезные вещества. После процедуры растение возвращают на привычное место.

При регулярном уходе листья становятся более плотными и яркими, а цветение — заметно дольше и пышнее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что орхидея стала быстрее выпускать новые листья. Она советует также не ставить цветок под прямые солнечные лучи и следить, чтобы вода не застаивалась в поддоне.

Ранее был назван многолетник, который цветет синим водопадом.

Проверено редакцией
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