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04 июня 2026 в 15:00

От июньского солнца до октябрьского инея: этот сорт не знает усталости. Однолетник — вечный огонь для ленивых садоводов

Фото: D-NEWS.ru
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Посадите этот однолетник в июне — и до самых заморозков ваша клумба будет гореть алыми всполохами с таинственным чёрным узором. Бальзамин «огненный штрих» — компактный кустик высотой 25–30 см, который без прищипки ветвится в пышный шар, усыпанный сотнями цветков. Каждый цветок диаметром 4–5 см — ярко-алый, словно капля пламени, а в центре — чёрные штрихи и крапинки, будто кто-то тонкой кистью нанёс таинственный узор. Цветение начинается в июне и не прерывается до первых заморозков: даже в сентябре, когда другие однолетники уже увядают, «огненный штрих» продолжает полыхать.

Сорт неприхотлив: растёт на солнце и в лёгкой полутени, не боится дождей и ветра. Поливайте умеренно, не заливая — и куст будет радовать обилием соцветий. Можно выращивать через рассаду (посев в марте-апреле) или прямым севом в грунт в конце мая. Идеален для бордюров, клумб, подвесных кашпо и балконных ящиков. Лучшие соседи — белые петунии: на их фоне алый с чёрным выглядит особенно драматично. Помните: бальзамин не переносит даже небольших минусовых температур, поэтому осенью его безжалостно убирают. Но за одно лето он успевает подарить столько огня, что этого хватает до следующей весны.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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дачники
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многолетники
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