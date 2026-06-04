Посадите в начале лета — в июле раскрываются бутоны цвета лавандового поля с белоснежным центром. Многолетник для нежных клумб

Посадите в начале лета — в июле раскрываются бутоны цвета лавандового поля с белоснежным центром. Многолетник для нежных клумб

Эта изящная хризантема с поэтичным названием «мелисса» — настоящее украшение осеннего сада. Ее нежные сиреневые лепестки словно специально для вас создают эффект облака, а белоснежная сердцевина придает цветку особую чистоту и свежесть. Эта многолетняя красавица радует пышным и продолжительным цветением начиная с августа и до самых заморозков, наполняя сад легким, медовым ароматом, что делает ее не только украшением, но и настоящей отрадой для души.

Хризантема «мелисса» — крупный цветок, достигающий в диаметре около 8–10 см. Ее плотные, махровые соцветия своей формой напоминают пышные пионы, отсюда и название группы — пионовидные. Растение формирует прямостоячий куст высотой около 60–70 см, который отлично держит форму и не требует подвязки даже под тяжестью многочисленных бутонов.

Уход за «мелиссой» довольно прост и под силу даже начинающему садоводу. Для обильного цветения выберите для нее солнечное место с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.