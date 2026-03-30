Рецепты — просто бомба: три пирога без раскатки — шоколадный, с капустой и с яблоками

Смешала и залила в форму — и готово! Эти три рецепта пирогов выручают, когда хочется домашней выпечки без долгой возни: быстро, просто и всегда получается вкусно. Обалденный шоколадный, с капустой и с яблоками.

Яблочный пирог на кефире. Ингредиенты: яблоки — 3–4 шт., кефир — 250 мл, яйца — 2 шт., сахар — 100 г, мука — 220 г, разрыхлитель — 8 г, растительное масло — 50 мл, корица. Приготовление: яйца смешайте с сахаром, добавьте кефир и масло, затем вмешайте муку с разрыхлителем. Яблоки нарежьте, выложите в форму и залейте тестом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут.

Заливной пирог с капустой. Ингредиенты: капуста — 500 г, лук — 1 шт., яйца — 3 шт., кефир — 300 мл, мука — 200 г, разрыхлитель, масло, соль. Приготовление: капусту и лук нарежьте и слегка обжарьте. Смешайте яйца, кефир и муку с разрыхлителем до жидкого теста. Выложите начинку в форму, залейте тестом и выпекайте при 180 °C около 40 минут.

Шоколадный мокрый пирог. Ингредиенты: молоко или кефир — 250 мл, яйца — 3 шт, сахар — 110 г, мука — 200 г, какао — 40 г, растительное масло — 60 мл, разрыхлитель. Приготовление: все ингредиенты смешайте до однородности, вылейте в форму и выпекайте при 180 °C около 35 минут.

Приятного аппетита!

