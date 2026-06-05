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05 июня 2026 в 10:00

Для этого рецепта закупаю слоеное тесто пачками: летний пирог с клубникой — чаи гоняем до заката

Фото: D-NEWS.ru
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Беру слоеное тесто, свежую клубнику и немного сахара — и готовлю летний пирог за 5 минут. Получается обалденная вкуснятина: слоистое, хрустящее тесто, сочная сладкая клубника в карамельной корочке и легкая кислинка — чаепитие превращается в праздник до самого заката.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 400–500 г свежей клубники, 3–4 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка крахмала (по желанию), 1 яйцо для смазки, немного муки для раскатки. Клубнику вымойте, обсушите, удалите плодоножки, крупные ягоды разрежьте пополам или на четвертинки. Смешайте клубнику с сахаром и крахмалом. Тесто слегка раскатайте на присыпанной мукой поверхности, выложите на противень, застеленный пергаментом. По центру выложите клубнику, отступая 3–4 см от краев. Загните края теста на начинку, формируя бортики. Смажьте края взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым с шариком мороженого или сметаной. Идеальный десерт, когда гости уже в пути!

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот клубничный пирог из слоеного теста. Даже те, кто не любит возиться с выпечкой, оценили скорость. Кстати, вместо клубники можно взять вишню или чернику — получится новый летний хит. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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клубника
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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