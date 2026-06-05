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05 июня 2026 в 06:07

Жена запретила печь этот пирог без повода — слишком быстро исчезает со стола

Фото: D-NEWS.ru
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Замороженная клубника часто дает много сока, и пирог превращается в кашу. Я нашел способ, как сделать начинку густой и ароматной — делюсь.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г, масло сливочное — 100 г, сахар — 200 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, клубника замороженная — 400 г, крахмал кукурузный — 2 ст. л., сахарная пудра — для подачи

Как готовлю

Сначала даю клубнике оттаять 30 минут в дуршлаге — лишняя влага стекает, и начинка не будет течь. Тем временем рублю холодное масло с мукой, солью и разрыхлителем в крошку, добавляю взбитое с 100 г сахара яйцо и замешиваю тесто. Самое сложное — это убрать его в холодильник на 40 минут, но ждать стоит.

Две трети теста раскатываю в форму, выпекаю 10 минут с грузом из бобов, чтобы бортики держались. Нарезанную клубнику смешиваю с оставшимся сахаром и крахмалом, выкладываю на горячую основу, а сверху тру замороженное тесто на крупной терке. Пеку 30–35 минут до золотистой корочки — запах в доме стоит нереальный.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Результат превзошел ожидания: пирог получился не мокрым и резиновым, а рассыпчатым и хрустящим. Секрет в том, что половину теста я заморозил, а потом натер сверху — это создало невероятную песочную крошку. Замороженная клубника не дала лишнего сока, потому что я предварительно обвалял ее в ложке крахмала. Рекомендую подавать теплым с шариком ванильного мороженого — космическое сочетание.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
пироги
клубника
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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