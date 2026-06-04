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04 июня 2026 в 17:30

Тунец, яйца и сливки — на ужин подаю киш за 15 минут: сытный ужин, радуем домашних без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру готовое слоёное тесто, банку тунца, яйца и овощи — и готовлю киш на ужин за 15 минут активного времени. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая хрустящая основа, нежная рыбная начинка с сочными овощами и сырная шапочка — сытный ужин, который радует домашних.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста (или песочного), 1 банка консервированного тунца в собственном соку (около 200 г), 3 яйца, 150 мл сливок (10–20%), 100 г твёрдого сыра, 1 небольшой болгарский перец, 1 луковица, соль, перец, щепотка мускатного ореха. Тесто раскатайте, выложите в форму, сформируйте бортики, наколите вилкой. Лук и перец мелко нарежьте, обжарьте на сковороде 3 минуты. Тунец разомните вилкой, смешайте с овощами. Яйца взбейте со сливками, сыром (половину), солью, перцем и мускатом. На тесто выложите начинку из тунца с овощами, залейте яично-сливочной смесью, посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте тёплым или холодным — вкусно в любом виде.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала этот киш с консервированным тунцом. Даже те, кто не любит рыбу, просили добавки. Кстати, вместо болгарского перца можно взять цукини или брокколи — получится не менее вкусно. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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