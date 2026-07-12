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12 июля 2026 в 14:44

Минсельхоз открыл путь свежему тунцу на российский рынок

ВАРПЭ: свежий тунец может появиться в магазинах России менее чем через год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские рыбаки в будущем могут начать поставлять в магазины и рестораны свежего, а не замороженного тунца, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, проект приказа Минсельхоза предусматривает установление допустимого объема вылова тунца в Восточно-Сахалинской подзоне уже на 2027 год. Если документ будет принят, первые пробные партии свежей рыбы могут появиться на российском рынке менее чем через год.

Российские ученые ежегодно смогут устанавливать квоту на добычу тунца в Восточно-Сахалинской подзоне, а российские рыбаки добывать и поставлять на отечественный рынок свежего тунца. Соответствующие поправки в перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов водных биологических ресурсов, предлагает внести Минсельхоз, — отметил он.

Зверев пояснил, что сейчас отечественные рыбаки добывают тунца в качестве прилова в открытых районах мирового океана, поэтому доставлять его в Россию можно только в замороженном виде. При организации промысла ближе к берегу на внутреннем рынке появится свежий тунец, который можно будет поставлять в премиальную розницу и заведения HoReCa, а также использовать для переработки.

При этом глава ВАРПЭ отметил, что развитие нового промысла потребует времени. По его словам, отрасли предстоит переоборудовать флот, обучить экипажи, освоить технологии добычи и переработки рыбы, а также выстроить новые каналы поставок.

Ранее стало известно, что кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. По данным ВАРПЭ, стоимость кеты снизилась до 450 рублей за килограмм, а нерки — до 750 рублей за килограмм.

Власть
тунец
рыбная ловля
морепродукты
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