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21 июля 2026 в 09:04

Яичные рулетики с тунцом: без муки и готовятся 10 минут. Или для сытного завтрака, или на закуску

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то легкого, но при этом сытного, этот рецепт всегда выручает. Основа готовится из яиц, поэтому получается тонкой, нежной и отлично сворачивается в рулет.

А начинка из творожного сыра, консервированного тунца и свежего салата делает блюдо сочным и очень вкусным.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 3 шт., соль — по вкусу, творожный сливочный сыр — 120 г, консервированный тунец — 1 банка (около 180 г), листья салата — 4–5 шт., растительное или сливочное масло — для смазывания сковороды.

Яйца слегка взбейте с солью до однородности. Хорошо разогрейте антипригарную сковороду, при необходимости слегка смажьте ее маслом и вылейте часть яичной массы тонким слоем. Обжарьте яичный блинчик около 2 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте еще 1–2 минуты.

Таким же образом испеките остальные. Немного остудите, затем каждый блинчик равномерно смажьте творожным сыром. Тунец разомните вилкой, распределите поверх сыра, добавьте листья салата и аккуратно сверните плотным рулетом. Перед подачей можно разрезать рулетики пополам или на небольшие порционные кусочки.

Личный опыт

Иногда добавляю к начинке свежий огурец или немного авокадо — получается еще сочнее. Если использовать тунец в собственном соку, рулетики выходят более легкими, а с тунцом в масле вкус становится насыщеннее. Такой завтрак отлично насыщает на несколько часов, хотя готовится буквально за 10 минут.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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