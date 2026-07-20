Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 08:00

Готовлю шакшуку в хачапури по-аджарски — завтрак как в Грузии: сочный, яркий, все просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Замешиваю дрожжевое тесто, готовлю овощную шакшуку и собираю все в лодочке с яйцом — грузинский завтрак, от которого все в восторге. Хачапури получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а начинка из томатов, перца и лука с яйцом делает блюдо сочным, ярким и сытным. Сыр плавится, яйцо остается с жидким желтком — это идеальный баланс текстур. Готовится небыстро из-за теста, но активных действий мало, а результат впечатляет.

Для приготовления (на 2 лодочки) вам понадобится: Для теста: 240 г муки, 120 мл воды, 5 г сухих дрожжей, 20 мл масла, 3 г соли, 7 г сахара. Для начинки: 150 г твердого сыра, луковица, 1/2 болгарского перца, 2 помидора, 2 яйца, паприка, соль, перец, зелень. Замесите тесто, дайте подойти 1 час. Обжарьте лук с перцем, добавьте томаты, тушите до загустения. Тесто раскатайте, сформируйте лодочки, выложите начинку, посыпьте сыром, запекайте при 200 °C 15 минут. Вбейте яйца, пеките еще 5 минут, пока белок схватится. Подавайте с зеленью.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже готовила шакшуку в хачапури — домашние съели за завтраком, дети попросили еще. Я добавила в начинку немного острого перца и кинзы. Кстати, вместо помидоров можно взять томатную пасту — будет насыщеннее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики
Общество
Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики
Горсть абрикосов и стакан сметаны — к чаю подаю пирог «Абрикосовая сказка»: тесто мягонькое, абрикосы медовые
Общество
Горсть абрикосов и стакан сметаны — к чаю подаю пирог «Абрикосовая сказка»: тесто мягонькое, абрикосы медовые
Готовлю огуречную икру с томатной пастой — едим просто так и дополняем блюда, уходит быстрее всех заготовок
Общество
Готовлю огуречную икру с томатной пастой — едим просто так и дополняем блюда, уходит быстрее всех заготовок
Бланширую перец в маринаде и отправляю в морозилку — зимой ем как свежий, с хлебом и маслом
Общество
Бланширую перец в маринаде и отправляю в морозилку — зимой ем как свежий, с хлебом и маслом
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
рецепты
кулинария
хачапури
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России рассмотрят проект о новых правилах подписания кредитных договоров
Почти 400 дронов ВСУ попытались нарушить спокойствие россиян
Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшего отца и тело его сына
Стало известно о колоссальных изменениях на рынке недвижимости в России
Одна страна увеличила закупки российского газа до рекордных объемов
Россия нашла неожиданного союзника в санкционном противоборстве с ЕС
«Огромная армада»: в МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку БПЛА на Москву
Для россиян с детьми могут ввести солидную выплату
Черный дым поднялся над военной базой сухопутных сил
Стало известно, почему хоррор-квесты по-настоящему пугают людей
Репетитор-«медвежатник» попытался обчистить семью собственного ученика
Звенящая посуда испугала жителей российского региона
В МИД рассказали о помощи украинских советников террористам в одной стране
Экономист рассказала, как избежать банкротства
Власти подвели итоги массированной атаки ВСУ на российский регион
Экономист объяснила, когда нужно идти в суд за реструктуризацией долга
Воробьев раскрыл число пострадавших после атаки БПЛА на Домодедово
Воробьев сообщил о последствиях атаки БПЛА на Московскую область
Атака на Москву и удар по 37 морским целям ВСУ: новости СВО к утру 20 июля
Работодателям развеяли миф о трудоустройстве людей с инвалидностью
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.