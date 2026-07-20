Готовлю шакшуку в хачапури по-аджарски — завтрак как в Грузии: сочный, яркий, все просят добавки

Замешиваю дрожжевое тесто, готовлю овощную шакшуку и собираю все в лодочке с яйцом — грузинский завтрак, от которого все в восторге. Хачапури получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а начинка из томатов, перца и лука с яйцом делает блюдо сочным, ярким и сытным. Сыр плавится, яйцо остается с жидким желтком — это идеальный баланс текстур. Готовится небыстро из-за теста, но активных действий мало, а результат впечатляет.

Для приготовления (на 2 лодочки) вам понадобится: Для теста: 240 г муки, 120 мл воды, 5 г сухих дрожжей, 20 мл масла, 3 г соли, 7 г сахара. Для начинки: 150 г твердого сыра, луковица, 1/2 болгарского перца, 2 помидора, 2 яйца, паприка, соль, перец, зелень. Замесите тесто, дайте подойти 1 час. Обжарьте лук с перцем, добавьте томаты, тушите до загустения. Тесто раскатайте, сформируйте лодочки, выложите начинку, посыпьте сыром, запекайте при 200 °C 15 минут. Вбейте яйца, пеките еще 5 минут, пока белок схватится. Подавайте с зеленью.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже готовила шакшуку в хачапури — домашние съели за завтраком, дети попросили еще. Я добавила в начинку немного острого перца и кинзы. Кстати, вместо помидоров можно взять томатную пасту — будет насыщеннее. Находка, а не рецепт!