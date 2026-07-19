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19 июля 2026 в 12:30

Горсть абрикосов и стакан сметаны — к чаю подаю пирог «Абрикосовая сказка»: тесто мягонькое, абрикосы медовые

Фото: D-NEWS.ru
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Беру горсть абрикосов и стакан сметаны — замешиваю нежное тесто для пирога «Абрикосовая сказка». Получается обалденная вкуснятина: мягкий, как пух, бисквит с медовыми абрикосами, которые тают на языке, и аромат ванили, разливающийся по дому. Сметана делает тесто влажным и маслянистым, а абрикосы карамелизуются в процессе выпечки, отдавая свой сладкий сок. Корочка — тонкая, румяная, а мякоть — пористая и нежная. Этот пирог хорош и теплым, и холодным, с чаем, кофе или просто с молоком.

Для приготовления вам понадобится: 300 г абрикосов (свежих или консервированных), 1 стакан сметаны (200 г), 2 яйца, 1 стакан сахара (200 г), 1,5 стакана муки (200 г), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте сметану и ванилин, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите однородное тесто. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, сверху уложите половинки абрикосов срезом вниз. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть, затем подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели его еще горячим, а дети просили добавки. Я добавила в тесто корицу и цедру лимона, а вместо сметаны взяла густой йогурт — стало еще нежнее. Кстати, если абрикосы кислые, увеличьте сахар на 2 ст. ложки. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
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