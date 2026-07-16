Пирог на сметане с абрикосами — нежный, вкусный, как бисквит с фруктовой кислинкой в каждом кусочке

Беру спелые абрикосы, сметану, яйца и муку — замешиваю жидкое тесто, выкладываю фрукты и через 45 минут достаю из духовки пирог, который тает во рту. Сметана делает тесто влажным и маслянистым, а абрикосы, карамелизуясь, отдают сок, пропитывая каждый кусочек кисло-сладким ароматом. Корочка — нежная, румяная, внутри — пористая, сочная мякоть, которая не крошится и не черствеет даже на следующий день. Лимонная цедра добавляет свежесть, а миндальные лепестки приятно хрустят. Идеальный десерт к чаю или кофе, когда хочется быстрого, но эффектного угощения.

Для приготовления вам понадобится: 200 г муки, 50 г растительного или растопленного сливочного масла, 150 г сахара, 2 яйца, 200 г сметаны (20%), 15 г разрыхлителя, цедра лимона, ванильный сахар, щепотка соли, 8–10 абрикосов (или персиков, нектаринов), 1 ст. ложка сахара для посыпки, миндальные лепестки по желанию. Взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, масло, цедру и ваниль. Просейте муку с разрыхлителем и солью, вмешайте в жидкую массу. Тесто должно быть как густая сметана. Форму (25 см) смажьте маслом, вылейте тесто, сверху выложите половинки абрикосов срезом вниз, слегка вдавите. Посыпьте сахаром и миндалем. Выпекайте при 180°C 40–45 минут до сухой шпажки. Остудите и подавайте тёплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — он исчез за вечер, дети просили добавки, а муж сказал, что лучше любой шарлотки. Я добавила в тесто немного имбиря для пикантности. Кстати, вместо абрикосов можно взять консервированные персики. Находка, а не рецепт!