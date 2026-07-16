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16 июля 2026 в 11:47

Россиянин напал со стаканом на девушку

В Саратове мужчина разбил стакан о голову девушки в ночном заведении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Саратове в ночь с 14 на 15 июля в одном из увеселительных заведений на проспекте Столыпина мужчина ударил стаканом по голове 21-летнюю девушку, сообщили в областном ГУМВД. Пострадавшая получила травмы головы и руки.

По данным полиции, конфликт между девушкой и неизвестным ей ранее молодым человеком произошел в ночное время. В ходе ссоры злоумышленник, как предварительно установлено, ударил пострадавшую стаканом по голове, отчего тот разбился, также у нее зафиксированы две резаные раны на руке. Личность нападавшего уже установлена — им оказался ранее не судимый местный житель, в настоящее время его разыскивают для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, пострадавшая была госпитализирована в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в подмосковном Талдоме сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал бригаде скорой помощи пистолетом. Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ, когда медики приехали на вызов к 80-летней женщине.

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