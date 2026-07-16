Помощница Смирнова рассказала, с кем артист общался перед смертью Помощница Смирнова Пустынина: падчерица Екатерина часто общалась с артистом

Помощница от Фонда «Артист» Светлана Пустынина рассказала, что часто говорила с актером Юрием Смирновым незадолго до его смерти. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на церемонии прощания с народным артистом России у Театра на Таганке в Москве она отметила, что падчерица Екатерина тоже общалась с отцом.

Он кому-то звонил, но в основном собеседником была я. Падчерица Катя тоже звонила отцу, разговаривала по видео, — рассказала Пустынина.

По ее словам, времени для бесед у них со Смирновым всегда хватало. Помощница отметила, что эти разговоры всегда были увлекательными.

Что-то всегда новое он мне рассказывал, а я сидела, с открытым ртом. Мне всегда это было интересно, — отметила Пустынина.

Смирнов умер на 88-м году жизни на прошлой неделе, 11 июля. Выдающийся артист стоял у самых истоков создания знаменитого театра и вместе с режиссером Юрием Любимовым принимал личное участие в формировании нового художественного языка отечественной сцены.