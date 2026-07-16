Раскрыты подробности о семье погибшей в болоте под Петербургом девочки

Раскрыты подробности о семье погибшей в болоте под Петербургом девочки Погибшая в болоте под Петербургом девочка была из семьи глухонемых

Утонувшая в болоте под Петербургом трехлетняя девочка воспитывалась в многодетной семье глухонемых родителей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным источника, семья переехала в Северную столицу из Казани незадолго до трагедии.

В семье пятеро детей, родители и дети глухонемые, дети учатся в специализированных школах и посещают специализированный детский сад. Семья приехала к отцу из Казани, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси, — сказал собеседник агентства.

Днем ранее вся семья выезжала за продуктами в поселок Саперный, после чего дети направились на детскую площадку, старшие должны были присматривать за младшими. В определенный момент девочка исчезла из поля зрения, братья незамедлительно приступили к ее поискам. Впоследствии к поискам присоединился доброволец, обнаруживший тело ребенка, сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что тело пропавшей трехлетней девочки нашли в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Тело ребенка обнаружили в поселке Саперный.