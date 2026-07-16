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16 июля 2026 в 11:42

Россиянин сжег два дома ради забавы

В Волгоградской области задержали поджигателя двух домов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В селе Верхний Балыклей Волгоградской области полицейские задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге двух домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. В результате возгораний оба строения полностью выгорели.

Инцидент произошел во время распития спиртного: трое приятелей находились у заброшенного дома, двое отправились в соседнее строение за дровами для костра. Один из мужчин проник внутрь и поджег тряпки в комнате ради забавы, после чего скрылся вместе с собутыльником.

Позже подозреваемый развел костер в подвале еще одного дома. Товарищи пытались потушить огонь и уговаривали друга остановиться, однако пламя быстро распространилось по ветхой постройке. По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело, 32-летнему фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее двое жителей Ростовской области получили 16 и 18 лет лишения свободы за госизмену и диверсию. По данным суда, осужденные действовали в интересах другого государства, подожгли объект транспортной инфраструктуры и получили за это денежное вознаграждение от куратора.

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