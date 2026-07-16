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16 июля 2026 в 12:12

Пьяный мужчина с боевым карабином устроил забег по подъезду

В Подмосковье задержали пьяного мужчину за забег по подъезду с карабином в руках

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном поселке Дрожжино мужчину, который бегал по подъезду с охотничьим карабином, сообщили NEWS.ru в региональном управлении ведомства. Правоохранителей вызвали соседи, испугавшись за свою жизнь.

Сообщение о нарушителе поступило в подразделение вневедомственной охраны из поселка Дрожжино. По словам заявителей, неизвестный вел себя неадекватно, передвигался по этажам с оружием и создавал угрозу жизни и здоровью жильцов, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что нарушитель успел спрятаться в своей квартире, и задержали его. Им оказался 35-летний приезжий, ранее судимый за разбой.

Во время обыска они нашли под диваном охотничий самозарядный карабин с магазином и патроном в патроннике. Разрешительных документов на оружие у мужчины не было. Пьяный мужчина в свое оправдание сказал, что пытался защититься от неких преследователей.

Ранее в Росгвардии сообщили о задержании жителя Москвы, который пытался пронести наркотики на территорию больницы, спрятав их в выпечке. При проверке у мужчины изъяли пакет с круассанами, внутри которого находились два свертка с порошкообразным веществом.
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Пьяный мужчина с боевым карабином устроил забег по подъезду
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