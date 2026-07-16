Россиянам напомнили, какие продукты не содержат углеводов

Растительные и сливочные масла, вода, сало, чай и кофе без добавок — единственные продукты, не содержащие углеводы, заявила в беседе с aif.ru эксперт в области товаров повседневного спроса (FMCG) Ольга Анищенкова. Во всех остальных случаях этот компонент всегда присутствует, даже если надпись на упаковке «говорит» обратное.

Продуктов, совсем не имеющих углеводов в своем составе, в природе очень мало. Даже в мясе и рыбе, которые являются белковой пищей, тоже есть углеводы. Среди пищи, в которой углеводов совсем нет, можно назвать, например, растительные и сливочное масла, воду, животный жир (сало), а также чай и кофе без добавок. Во всех остальных продуктах эти компоненты, пусть в минимальных количествах, но присутствуют. Соответственно, если вы видите на товаре маркировку «без углеводов», имейте в виду, что это, скорее всего, преувеличение, — отметила Анищенкова.

Она посоветовала не вестись на маркетинговые уловки и обещания «низкоуглеводного» продукта, а внимательно изучать состав товара. Именно он помогает узнать реальное содержание углеводов, жиров, белков и других компонентов. Эксперт напомнила, что отсутствие углеводов вовсе не делает продукт более полезным для похудения, порекомендовав уделять 50–60% рациона именно этим питательным веществам.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова заявила, что для поддержания здоровья в рационе должно быть по три разнообразных вида овощей в день. Специалист подчеркнула, что это поможет обеспечить организм бета-каротином, ликопином и флавоноидами.