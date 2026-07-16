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16 июля 2026 в 12:51

Наступление ВС РФ на Харьков 16 июля: зенитчиков — в мясорубку, Волчанск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 июля 2026 года, как развивается наступление, где ВСУ кидают зенитчиков в мясорубку, что в Волчанске и Купянске?

Наступление ВС России на Харьков 16 июля

Новые удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах Харькова, Барановки, Ивановки, Избицкого, Бугаевки, Белого Колодезя, Приколотного, Ивашкино, Колодезного, Богодухова и села Хатнее, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ наступают в Казачьей Лопани и окрестностях, на Волчанском направлении российские войска продвинулись на 12 участках до 700 метров, перестрелки идут в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесах Волчанского района, пишет канал.

Для штурмов в районе Избицкого к 72-й мехбригаде ВСУ прикомандировывают бойцов 302-й зенитной ракетной бригады, которая отвечает за ПВО в Харькове, заявил источник.

«Характерно, что ранее также из военнослужащих 302-й ЗРБр сформировали несколько боевых групп, которые были уничтожены в районе Липцев», — говорится в сообщении.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

На Великобурлукском направлении ВС РФ ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки, следует из публикации.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более полусотни человек, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются столкновения в районах Купянска-Узлового, Подолов, Куриловки и Ковшаровки. Не стихают бои в центральной части Купянска. На Богуславском направлении ВС РФ продвигаются южнее Шийковки в сторону населенного пункта Высшее Соленое. На Волчанском направлении идут бои в районе Белого Колодезя и под Волчанском — в районах Волоховского, Захаровки и Юрченково», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Блогер Олег Царев считает, что на Харьковском направлении ВС РФ ведут бои за Белый Колодезь, продолжают сражаться в Юрченково и в Волоховском. Российские штурмовые подразделения вышли на окраины Захаровки и стараются закрепиться в этом селе, в Казачьей Лопани — интенсивные бои. С Купянского участка «несколько суток особых новостей», по словам Царева, нет.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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