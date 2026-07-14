Наступление ВС России на Харьков 14 июля: бойня под ударами дронов, Купянск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 14 июля 2026 года, как развивается наступление, где разворачивается бойня под ударами дронов, что в Купянске?

Наступление ВС России на Харьков 14 июля

Новые удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах Белого Колодезя, Захаровки, Юрченково, Прудянки, Липцев, Ивановки, Анискино, Устиновки, Ивашкино, Старого Салтова, Приморского, Цуповки и Харькова, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В Полтаве похоронили майора контрразведки СБУ Дмитрия Дубового, который скончался в местной больнице от ранения, полученного в Харьковской области, пишет источник. Он участвовал в разбирательствах по факту военных преступлений на полигонах штурмовых подразделений ВСУ, пояснили авторы.

ВС РФ наступают в Казачьей Лопани и окрестных лесах, на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 11 участках до 600 м, перестрелки идут в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района, информирует канал.

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки», — говорится в публикации.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более полусотни человек, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои в Купянске-Узловом, Куриловке и Ковшаровке. В самом Купянске ВС РФ продвигаются в центральной части города. На Волчанском направлении продолжаются бои в Волоховском и Юрченково. Есть продвижение в Белом Колодезе. На Великобурлукском направлении идут бои в населенных пунктах Бударки и Землянки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Блогер Олег Царев считает, что на Купянском направлении ВС РФ «под ударами множества дронов» продвигаются по застройке Купянска в центральной части, расширяя зону контроля. На восточном берегу продолжаются бои в Куриловке, Ковшаровке и Купянске-Узловом, добавил он.

«На Харьковском направлении взята под контроль балка в районе села Земляной Яр. В Белом Колодезе ВС РФ стараются продвинуться вглубь поселка, не стихают боевые действия в Юрченково и Волоховском. В Казачьей Лопани на некоторых участках продвижение составило до 1,5 км», — пишет Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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