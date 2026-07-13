Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 13 июля? Что происходит у Андреевки, Белицкого, Брусовки, Василевки, Волчанска, Волоховского, Константиновки, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Липцев, Лосевки, Малиновки, Масляковки, Рай-Александровки, Северска, Харькова, Шевченко, Часова Яра и Ямполя?

WarGonzo

На Добропольском направлении ВС РФ продолжают продвижение в районе Новоалександровки в сторону Доброполья и юго-западнее Белицкого, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Не стихают бои за Новый Донбасс. В Константиновке продолжается зачистка. ВС РФ отражают контратаки противника в районе Долгой Балки, ведут бои в районе Часова Яра и Веролюбовки. В Красном Лимане продолжается наступление, ВС РФ занимают новые позиции в городе. ВС РФ расширяют контроль территорий в западной части Малиновки. Есть продвижение в направлении населенного пункта Васюткинское. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются вдоль трассы на Белый Колодезь, занимают позиции в Земляном Яре. Войска РФ продвигаются в Казачьей Лопани и расширяют контроль территорий в южной части населенного пункта», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

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«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, а также нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Белого Колодезя, Захаровки, Юрченково, Устиновки, Ивашкино, Анискино, Зарубинки, Ольховатки, Золочева и Харькова, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 11 участках до 500 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Добропольском направлении идут тяжелые бои в районах Мирного, Сергеевки и Шевченко, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«На Краматорском направлении ВС России штурмуют в районе Малиновки. Севернее в Славянске ВС РФ жгут логистику ВСУ. Уничтожены АЗС и бензовоз в Славянске. В Днепропетровской области российские войска продвигаются в районе Александровки. ВСУ продолжают бросать силы на удержание важных для себя позиций, но безрезультатно расходуют людей», — отметили авторы канала «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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