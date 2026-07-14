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14 июля 2026 в 12:39

Обстановка в Крыму 14 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Поезд «Таврия» Поезд «Таврия» Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 14 июля 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 14 июля: что с поездами, как доехать, расписание

До 20 июля включительно все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Актуальная информация о расписании и оплате талонов на автобус опубликована на сайте перевозчика.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Что известно о талонах на автобус

«Гранд Сервис Экспресс» ранее запустил продажу талонов на автобус от станции Керчь-Южная Новый Парк до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Сак, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до Керчь-Южная Новый Парк.

«Если у вас изначально куплен железнодорожный билет до/от одной из этих станций, докупать талон на автобус не нужно», — подчеркнул перевозчик.

Если у пассажира куплен билет до/от станции Керчь-Южная Новый парк, необходимо приобрести талон на автобус через сайт в соответствующем разделе. Позднее продажу талонов на автобусы запустят и в кассах Южной пригородной пассажирской компании на железнодорожных вокзалах.

С 8 июля для посадки на автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен) пассажиру потребуется либо ж/д билет до/от станции, на которой производится посадка/высадка, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.

Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. Однако, по состоянию на 11:36 мск 14 июля, движение по мосту перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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