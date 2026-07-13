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13 июля 2026 в 13:42

Обстановка в Крыму 13 июля: что с поездами, отмены, задержки, как доехать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 13 июля, что с поездами, как и где пересесть на нужный автобус?

Что с поездами в Крыму 13 июля, изменение расписания

В Крыму введена новая схема движения поездов. По решению оперштаба Республики Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП «Крымская железная дорога» сократила количество поездов «Таврия», в частности отменив поезда из Мурманска, Челябинска, Минеральных Вод и других городов.

Ежедневно в Крым и из Крыма отправляются семь поездов: № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 27/28 Москва — Симферополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 315/316 Адлер — Симферополь, № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков — Чудово, курсирующей по датам), № 453/454 Москва — Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск — Белгород, курсирующей через день).

До 13 июля включительно все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать только до станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

От станции Керчь пассажиры пересаживаются на автобусы до конечной точки маршрута, в частности в поселки и города Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория.

«Посадка на автобусы будет производиться рядом с зоной парковки слева от выхода с территории вокзала. Пассажиры, кто едет далее до Севастополя или Бахчисарая/Саки или Евпатории, должны пройти в зону посадки № 1. Пассажиры, кто едет далее до Владиславовки или станции Семь Колодезей — в зону посадки № 2. Пассажиры, кто едет далее до Симферополя — в зону посадки № 3», — уточнил перевозчик.

Какие поезда задерживаются в пути 13 июля в Крым и из Крыма

Из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 13 июля в пути задерживаются из Крыма: поезд № 27/28 Симферополь — Москва и поезд № 7/8 Севастополь — Санкт-Петербург, которые отправились из Керчи 12 июля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крым задерживаются: поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь с отправлением 11 июля; поезд № 91/92 Москва — Севастополь с отправлением 11 июля; поезд № 315/316 Адлер — Симферополь с отправлением 12 июля; поезд № 179/180 Санкт-Петербург — Симферополь с отправлением 11 июля, поезд № 027/028 Москва — Симферополь с отправлением 11 июля.

Время задержки составляет от 3,5 до 10 часов, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 12:00 по московскому времени движение по мосту 13 июля открыто.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа», — сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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