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16 июля 2026 в 11:38

Обстановка в Крыму 16 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 16 июля 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 16 июля: что с поездами, как доехать, расписание

Все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк до 20 июля включительно. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». Актуальное расписание и информация об оплате талонов на автобус представлены на сайте.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Как проходит посадка в автобус

В Крыму в продаже появились талоны на автобус от станции Керчь-Южная Новый Парк до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Сак, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до Керчь-Южная Новый Парк.

Талон не потребуется, если изначально железнодорожный билет куплен до/от одной из этих станций. Однако если билет лишь до/от станции Керчь-Южная Новый Парк и необходимо доехать автобусом, потребуется талон.

С 8 июля для посадки в автобус или поезд (если маршрут поезда будет продлен) пассажиру потребуется либо железнодорожный билет до/от станции, на которой производится посадка/высадка, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.

Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 11:00 мск 16 июля движение по мосту открыто. С обеих сторон затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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Егор Зверев
Е. Зверев
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