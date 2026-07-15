Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском

Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 15 июля 2026 года, как развивается наступление, где нанесены лютые удары, у кого контроль над Купянском?

Наступление ВС России на Харьков 15 июля, лютые удары, контроль над Купянском

Новые удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах Белого Колодезя, Слатино, Рубежного, Бакшеевки, Юрченково, Петровского, Ивашкино, Варваровки, Устиновки, Колодезного, Харькова и Чугуева, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Наблюдается кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ в Харьковской области: командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или возрастные «офицеры»-уклонисты, уволенные в запас, считает источник.

ВС РФ наступают в Казачьей Лопани и окрестностях, на Волчанском направлении российские войска продвинулись на 12 участках до 500 м, перестрелки идут в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесах Волчанского района, пишет канал.

«На фоне колоссальных потерь 159-й мехбригады командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы бригады военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которые уже была уничтожена», — говорится в сообщении.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Великобурлукском направлении, следует из публикации, российские штурмовики ведут бои западнее села Петро-Ивановка, в лесах около сел Артельное, Бударки и Землянки.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более 70 человек, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«В Купянске продолжаются бои, ВС РФ сохраняют контроль территорий в центральной части города. На Волчанском направлении ВС РФ постепенно расширяют зону контроля. Сообщается о выходе к Захаровке. Продолжаются боестолкновения в Юрченково, Волоховском. В Казачьей Лопани войска РФ занимают новые позиции в северной и северо-восточной частях населенного пункта», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам блогера Олега Царева, на Купянском направлении практически на всех участках ВС РФ сохраняют инициативу, «но о существенных изменениях линии фронта пока не сообщалось».

«На Харьковском участке ВС РФ ведут бои в Белом Колодезе, Юрченково, Волоховском и Захаровке. Ожесточенное сражение продолжается в Казачьей Лопани», — пишет Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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