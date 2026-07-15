Диетолог дала советы по заморозке ягод Диетолог Дианова: перед заморозкой ягоды нужно промыть

Перед заморозкой ягоды нужно обязательно промыть, посоветовала врач-диетолог Нурия Дианова. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что лучше всего использовать для этого морозилку с режимом шоковой заморозки.

В идеале нужна морозилка с режимом шоковой заморозки. Если у вас обычная камера, техника меняется. Ягоды нужно обязательно вымыть, высушить на бумажных полотенцах и разложить тонким слоем в вакуумных пакетах, выкачав воздух. Не кладите килограмм в пакет, если вы живете один. Замораживайте порциями по 150–200 граммов, — посоветовала Дианова.

Она отметила, что не надо кидать ягоды из ведра в морозилку. Такой способ, предупредила диетолог, разрушает структуру продукта.

Ранее Дианова заявила, что переедание ягод грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом. Специалист отметила, что сочетание фруктозы, органических кислот и клетчатки вызывает дискомфорт.