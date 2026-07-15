Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 13:06

Диетолог дала советы по заморозке ягод

Диетолог Дианова: перед заморозкой ягоды нужно промыть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перед заморозкой ягоды нужно обязательно промыть, посоветовала врач-диетолог Нурия Дианова. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что лучше всего использовать для этого морозилку с режимом шоковой заморозки.

В идеале нужна морозилка с режимом шоковой заморозки. Если у вас обычная камера, техника меняется. Ягоды нужно обязательно вымыть, высушить на бумажных полотенцах и разложить тонким слоем в вакуумных пакетах, выкачав воздух. Не кладите килограмм в пакет, если вы живете один. Замораживайте порциями по 150–200 граммов, — посоветовала Дианова.

Она отметила, что не надо кидать ягоды из ведра в морозилку. Такой способ, предупредила диетолог, разрушает структуру продукта.

Ранее Дианова заявила, что переедание ягод грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом. Специалист отметила, что сочетание фруктозы, органических кислот и клетчатки вызывает дискомфорт.

Читайте также
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Здоровье/красота
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Мясников рассказал, почему инфаркты стали возникать раньше
Здоровье/красота
Мясников рассказал, почему инфаркты стали возникать раньше
Для крошки тру чуть масла, сахар и муку: самый вкусный летний пирог — можно и с вишней, и с клубникой, и с малиной
Общество
Для крошки тру чуть масла, сахар и муку: самый вкусный летний пирог — можно и с вишней, и с клубникой, и с малиной
Смородины на даче завались — делаю из нее... нет, не компот! Домашний ягодный кетчуп — топ для мяса или рыбы
Общество
Смородины на даче завались — делаю из нее... нет, не компот! Домашний ягодный кетчуп — топ для мяса или рыбы
Диетолог предупредил, кому крайне опасно употреблять помидоры
Здоровье/красота
Диетолог предупредил, кому крайне опасно употреблять помидоры
Здоровье
ягоды
диетологи
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломаты разбираются в ситуации с задержанием россиян в соборе в Турции
Страховой эксперт рассказал о размерах матпомощи в компании
Нутрициолог рассказала, какая ягода способна серьезно навредить зубам
ВС России обрушили удары по штабу бригады «Птахи Мадьяра»
В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах
Пригожин раскрыл свое отношение к откровенным фотографиям Валерии
Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском
Грузовой поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России
Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин
«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию
«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ
Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира
Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной
Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению
«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Путину доложили о паводках на Урале
Диетолог дала советы по заморозке ягод
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.