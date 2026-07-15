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15 июля 2026 в 13:48

В России может появиться парфюм «Дух Анкориджа»

В России собираются зарегистрировать товарный знак под названием «Дух Анкориджа»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России собираются зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа», следует из данных Роспатента. Заявку подали 10 июля 2026 года. Согласно опубликованным данным, бренд планируют зарегистрировать по третьему классу международной классификации товаров и услуг, включающему духи, одеколоны, ароматическую воду и восковые расплавы.

В мае заместитель главы МИД России Сергей Рябков объяснял, что под «духом Анкориджа» Кремль понимает атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, именно она позволила в ходе саммита на Аляске согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.

Ранее модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России новые товарные знаки. Запись уже появилась в базе Роспатента. Заявки были поданы еще в октябре 2024 года, однако окончательная регистрация состоялась только в марте этого года.

До этого российский предприниматель обратился в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков японского производителя Yamaha. Речь идет об 11 товарных знаках. Среди них семь российских, включая «Ямаха», Yamaha, Yamaha CFX, Yamaha CX Series, а также четыре международных — Yamaha, Yamaha True Sound, Yamaha Make Waves и Yamaha Sharing Passion & Performance.

Общество
Анкоридж
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Роспатент
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