Импорт духов из ЕС в Россию упал до рекордно низкой отметки Россия сократила ввоз парфюма из ЕС до минимума с 2022 года

Россия в мае сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимального уровня с 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Объем закупок духов и туалетной воды составил €17,9 млн (более 1,6 млрд рублей), что в 1,5 раза меньше апрельского показателя в €26 млн (более 2,3 млрд рублей).

Как отмечается в подсчетах, майский импорт стал самым низким с июня 2022 года, когда РФ ввезла европейской парфюмерии на €13,4 млн (более 1,2 млрд рублей). Наибольшее сокращение зафиксировано в закупках у Нидерландов — в 18 раз, до €45,8 тыс. (4,1 млн рублей), и у Бельгии — в 6 раз, до €233,2 тыс. (20,9 млн рублей) Кроме того, Россия вдвое снизила ввоз парфюма из Италии и Испании — до €3,7 млн (более 332 млн рублей) и €3,5 млн (более 314 млн рублей) соответственно.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года экспорт грузинского пива в Россию достиг рекордных показателей — 416,5 тонны. Это на 63,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является наивысшим показателем за всю историю наблюдений.