Французский бренд приготовил новые планы для России

Louis Vuitton зарегистрировал в России новый товарный знак, следует из данных сервиса Rusprofile. Это позволит бренду выпускать украшения, часы, оптику и аксессуары.

Знак французского модного дома был зарегистрирован в Роспатенте 13 июля. В перечень продукции вошли очки, смартфоны, планшеты, фотоаппараты, наушники, смарт-часы, аксессуары для гаджетов, ювелирные изделия, драгоценные камни и предметы искусства. Права на товарный знак будут действовать до октября 2035 года.

Louis Vuitton приостановил работу в России в 2022 году. Сейчас у бренда остается один бутик в Москве, а российское юрлицо по итогам прошлого года показало нулевую выручку и убыток в 218,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компания Chanel зарегистрировала в России пять товарных знаков. Речь идет о брендах Boy Chanel, Chance Chanel, Mademoiselle Prive, Chanel и Coco Necklace. Заявки от компании были поданы в Роспатент в 2024–2026 годах, но их зарегистрировали в мае нынешнего года.