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16 июня 2026 в 14:05

Yamaha может лишиться брендов в России из-за петербуржца

Петербургский бизнесмен решил оспорить права Yamaha на товарные знаки в России

Фото: Yukio Tomita/Geisler-Fotopress/Global Look Press
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Индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга Владимир Пискунов подал иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков японской корпорации Yamaha на территории России, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В заявлении речь идет о семи национальных и четырех международных знаках, включающих словесные элементы «Ямаха», Yamaha, Yamaha CFX, Yamaha True Sound, Yamaha Make Waves и другие.

По мнению истца, правообладатель не использует свои бренды на российском рынке, что, согласно законодательству, является основанием для прекращения их правовой охраны. Заявление было зарегистрировано судом 10 июня, однако на данный момент его оставили без движения в связи с процессуальными нарушениями — в частности, отсутствием надлежащей выписки в отношении ответчика.

Yamaha Corporation — один из мировых лидеров в производстве музыкальных инструментов, акустических систем, звукового и спортивного оборудования. Авторы отмечают, что основной деятельностью петербургского ИП является розничная торговля по почте или через интернет.

Ранее суд признал законным решение Роспатента, который в июне 2025 года аннулировал товарный знак «Ласковый май». Правовая охрана бренда была прекращена по возражению вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой, которой после смерти певца принадлежат права на музыкальные произведения группы.

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