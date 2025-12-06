Таврический инвестиционно-экономический форум собрал более 1600 участников

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступает на пленарной сессии «Бизнес-патриотизм: территории силы и будущего» в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума ТИЭФ-2025 в Доме союзов

II Таврический инвестиционно-экономический форум, который открылся 5 декабря в Москве, наглядно демонстрирует колоссальный интерес бизнеса к историческим регионам, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в мероприятии приняли участие более 1600 участников вместо заявленной тысячи.

На форуме собрались и те предприниматели, которые уже работают на исторических землях, и те, для кого это еще «terra incognita», и именно в этой синергии рождаются новые партнерства, проекты, договоры, инвестиции, экономические и технологические решения, — отметил он.

Планируется, что совокупный объем частных инвестиций в Херсонскую область превысит 100 млрд рублей в течение ближайших лет, а регион получит свыше 5 тысяч новых рабочих мест, подчеркнул Сальдо.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все предприятия области уже сегодня готовы к активному сотрудничеству с инвесторами. Для старта бизнеса Фонд развития территорий готов инвестировать в оборудование и оборотные средства, предлагая, в том числе, ипотеку под символические 2% годовых. Также он отметил, что регион работает с иностранными партнерами, в частности, из Китая, Белоруссии, Казахстана.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выступает на пленарной сессии «Бизнес-патриотизм: территории силы и будущего» в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума ТИЭФ-2025 в Доме союзов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ходе сессии «Бизнес-патриотизм: территории силы и будущего» губернаторы активно обсуждали сотрудничество и неразрывную связь всех исторических территорий. Они отметили, что в ближайшей перспективе, после прекращения специальной военной операции, планируется полномасштабный запуск атомной станции в Запорожской области, которая обеспечит объем электроэнергии для всех: и для Запорожья, и для Херсона, и для Крыма. Завершая сессию, губернаторы пригласили деловое сообщество в исторические регионы, пообещав помочь каждому, кто готов развиваться и развивать на благо России.

Ранее замгубернатора Херсонской области Владимир Боделан заявил, что регион обладает большим потенциалом для развития и ведения бизнеса. И те предприниматели, которые заходят на ее рынок и помогают восстанавливать регион, должны получать активную поддержку от государства, подчеркнул он.

Заместитель губернатора Херсонской области Владимир Боделан на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме ТИЭФ-2025 в Доме союзов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона заявил, что у ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей есть достаточно высокий инвестиционный потенциал. По его словам, преимущество этих регионов заключается в том, что на их территории все можно начать с ноля, а не перестраивать.