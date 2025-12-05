ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:28

«Стартовать с ноля»: в СФ обозначили ключевое преимущество новых регионов

Зампред комитета СФ Ворона: у новых регионов высокий инвестиционный потенциал

Дмитрий Ворона Дмитрий Ворона Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

У ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей есть достаточно высокий инвестиционный потенциал, заявил на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, преимущество этих регионов заключается в том, что на их территории все можно начать с ноля, а не перестраивать.

Самый лучший [инвестиционный потенциал], потому что всегда хорошо стартовать с ноля и развиваться и всегда гораздо проще построить что-то новое, чем перестраивать старое. Поэтому действительно свободная экономическая зона — это уникальные условия, которые сегодня сложились <…>. Темпы роста нашей экономики подтверждают, что все получается, — заявил Ворона.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Сергей Козупица заявил, что строительство в Херсонской области стало основным двигателем для развития региона. По его словам, любой вложенный в стройку рубль дает десятикратный синергетический эффект для связанных с ней отраслей. По этой причине, как указал министр, достаточно активно развивается жилищно-инвестиционное строительство.

видео
ДНР
ЛНР
регионы
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско и уснул в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.