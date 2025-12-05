«Стартовать с ноля»: в СФ обозначили ключевое преимущество новых регионов

У ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей есть достаточно высокий инвестиционный потенциал, заявил на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, преимущество этих регионов заключается в том, что на их территории все можно начать с ноля, а не перестраивать.

Самый лучший [инвестиционный потенциал], потому что всегда хорошо стартовать с ноля и развиваться и всегда гораздо проще построить что-то новое, чем перестраивать старое. Поэтому действительно свободная экономическая зона — это уникальные условия, которые сегодня сложились <…>. Темпы роста нашей экономики подтверждают, что все получается, — заявил Ворона.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Сергей Козупица заявил, что строительство в Херсонской области стало основным двигателем для развития региона. По его словам, любой вложенный в стройку рубль дает десятикратный синергетический эффект для связанных с ней отраслей. По этой причине, как указал министр, достаточно активно развивается жилищно-инвестиционное строительство.