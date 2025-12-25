Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 12:07

Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия

В ЛНР пристав одним выстрелом сбил летевший к зданию суда беспилотник ВСУ

В прифронтовом городе Сватово в Луганской Народной Республике судебный пристав предотвратил атаку украинского FPV-дрона на здание районного суда, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона. Он лично сбил беспилотник ВСУ из табельного оружия. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел 22 декабря, когда пристав осматривал территории Сватовского районного суда ЛНР. Во время дежурства он заметил приближающийся к зданию дрон ВСУ и решил незамедлительно действовать.

Представителем УФСПП было незамедлительно принято решение о необходимости отражения вражеской атаки путем выстрела в БПЛА. Благодаря своевременным и профессиональным действиям угроза была устранена, а дрон уничтожен, — сообщили в суде.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 141 украинский беспилотник в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 24 декабря до 07:00 25 декабря уничтожили свыше 60 аппаратов.

ЛНР
сватово
суды
дроны
ВСУ
БПЛА
атаки
приставы
