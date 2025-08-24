В ЛНР мирные жители попали под артобстрел ВСУ В Сватово из-за артиллерийского удара ВСУ ранены три жителя

В Луганской Народной Республике три мирных жителя получили ранения в Сватово в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по городу, сообщили ТАСС в оперативных службах. Обстрел произошел утром, около 09:30 по московскому времени.

Утром — около 09:30 по московскому времени — город Сватово подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В результате удара три человека получили ранения, — рассказал собеседник.

По его словам, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Кроме того, из-за обстрелов были повреждены окна и фасады нескольких жилых домов.

Ранее беспилотник атаковал жилой дом в Советском районе Брянска. По данным губернатора региона, жертв и пострадавших в результате инцидента не оказалось, однако были зафиксированы повреждения фасада и остекления. На месте работали оперативные службы для оценки ущерба и ликвидации последствий. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого военное ведомство сообщало о нанесении группового удара по пунктам дислокации ВСУ в ДНР. Согласно опубликованным данным, ликвидировано свыше 600 военнослужащих, а также множество единиц техники, включая РСЗО, танки и БМП. Для атаки применялись комплексы «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотники «Герань».