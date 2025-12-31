Москвичей предупредили о «сибирских» новогодних каникулах Синоптик Ильин предупредил о морозных новогодних каникулах в Москве

В новогодние праздники температура воздуха в Москве опустится до −10 °C, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, 31 декабря в столице ожидается умеренный снег и «сибирский» холод.

Температура в Москве ночью −10–8 °C, днем −9–7 °C, по области ночью −13–8 °C, днем −11–6 °C. Ветер западной четверти 3–8 м/с. Гололедица, — предупредил Ильин.

В первый день нового года морозы усилятся — ночью столбики термометров опустятся до −14 °C. За городом погода будет еще суровее: ночью до −17–12 °C, днем до −15–10 °C.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что Якутск станет «полюсом холода» в праздничную ночь с морозом до −42 °C. Полной противоположностью ему станет Сочи, где ожидается самая теплая новогодняя погода в стране: около +3 °C.

Также в «Яндекс Погоде» рассказали, что в новогоднюю ночь на большей части территории России ожидается традиционная зимняя погода. Тем не менее на юге Сибири метеорологи прогнозируют кратковременное повышение температуры и аномально теплую погоду для данного сезона.