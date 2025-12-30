Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:08

Метеорологи рассчитали, какой будет погода в новогодние праздники

В новогоднюю ночь в России ожидается классическая зимняя погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В новогоднюю ночь на большей части территории России ожидается традиционная зимняя погода, сообщили NEWS.ru в Яндекс Погоде. Тем не менее, на юге Сибири метеорологи прогнозируют кратковременное повышение температуры и аномально теплую погоду для данного сезона.

Во время январских каникул в большинстве крупных городов страны прогнозируются значительные колебания температуры. В центральных районах и Поволжье начало праздников будет сопровождаться морозами до –10 °C, к Рождеству температура поднимется до +3–6 °C, а в последние дни каникул возможно резкое похолодание до -8–10 °C. На Урале и в Сибири изменения температуры будут еще более выраженными.

Наиболее устойчивыми к погодным изменениям будут Санкт-Петербург и города южного региона России. В течение следующей недели в этих местах ожидается температура, характерная для весны, даже несмотря на зимний период.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается морозная погода. Температура может опуститься до -12–17 °C. К 31 декабря толщина снежного покрова, вероятно, составит 12–15 сантиметров. Дневная температура со вторника, 30 декабря, по четверг, 1 января, будет в пределах –10–13 °C.

