Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:57

Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь в Москве могут быть морозы до -17 градусов

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

В Москве в новогоднюю ночь ожидается морозная погода, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, столбики термометров могут опуститься до -12-17 градусов. Кроме того, он уточнил, что к 31 декабря в столице толщина снежного покрова, вероятно, составит 12–15 сантиметров.

Со вторника 30 декабря по четверг 1 января дневная температура ожидается в пределах –10-13 градусов, по ночам — -12-17 градусов. К новогодней ночи толщина снежного покрова может составить 12–15 сантиметров, — сказал Ильин.

Ранее синоптик Михаил Семенов дал прогноз на предстоящий январь. По его словам, в целом он будет соответствовать климатической норме. Температура воздуха в среднем будет держаться около -7 градусов днем и -10 градусов ночью. В конце месяца, уточнил он, ожидается небольшое похолодание, после которого в столице потеплеет до -5 градусов.

Семенов добавил, что в Подмосковье в январе будет держаться похожая погода, однако там будет немного холоднее: по ночам столбики термометров могут опускаться до -13 градусов. Также, заявил Семенов, в течение месяца в Московском регионе периодически будет идти снег.

погода
прогнозы
синоптики
морозы
снег
новогодняя ночь
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это факт»: Песков указал на уловку Киева для выманивания денег у Запада
В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.