Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь в Москве могут быть морозы до -17 градусов

В Москве в новогоднюю ночь ожидается морозная погода, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, столбики термометров могут опуститься до -12-17 градусов. Кроме того, он уточнил, что к 31 декабря в столице толщина снежного покрова, вероятно, составит 12–15 сантиметров.

Со вторника 30 декабря по четверг 1 января дневная температура ожидается в пределах –10-13 градусов, по ночам — -12-17 градусов. К новогодней ночи толщина снежного покрова может составить 12–15 сантиметров, — сказал Ильин.

Ранее синоптик Михаил Семенов дал прогноз на предстоящий январь. По его словам, в целом он будет соответствовать климатической норме. Температура воздуха в среднем будет держаться около -7 градусов днем и -10 градусов ночью. В конце месяца, уточнил он, ожидается небольшое похолодание, после которого в столице потеплеет до -5 градусов.

Семенов добавил, что в Подмосковье в январе будет держаться похожая погода, однако там будет немного холоднее: по ночам столбики термометров могут опускаться до -13 градусов. Также, заявил Семенов, в течение месяца в Московском регионе периодически будет идти снег.