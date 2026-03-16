16 марта 2026 в 15:23

Москвичам дали совет по смене зимних шин

Синоптик Позднякова: шины менять рано из-за ночных морозов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Автомобилисты в Москве могут не торопится менять зимние шины на летние, заявила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, которые передает aif.ru, несмотря на +10 градусов днем, ночью сохраняются минусовые температуры

Температура воздуха в ночные часы местами опускается до отрицательных значений. На дорогах образовывается гололедица, поэтому ни о какой смене шин, ни о каком переходе на летний режим эксплуатации машин говорить не приходится, — сказала она.

Ранее метеоролог Александр Сергеев сообщил, что в мае в Москве с большой долей вероятности установится настоящая жара. Он также не исключил похолоданий в марте вплоть до новых снегопадов. По словам специалиста, также ожидаются резкие перепады атмосферного давления.

Также синоптик Александр Шувалов заявил, что теплая погода в Москве ожидается как минимум до 19 марта. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до нуля градусов. Осадков в ближайшее время не ожидается.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
