Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел

Жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова умерла в больнице, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, Мария Эдельвейс скончалась 1 марта от последствий почечной недостаточности. Сам артист пока не прокомментировал эту информацию.

По информации канала, состояние девушки резко ухудшилось на фоне ее заболевания. Аморалов в экстренном порядке самостоятельно привез ее в больницу, однако врачи не смогли ей помочь. Другие подробности произошедшего неизвестны.

Известно, что Аморалов и Эдельвейс, тогда работавшая моделью, познакомились еще в 2004 году. Они поженились в 2008 году.

