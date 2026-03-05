Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 17:53

Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел

Скончалась жена солиста группы «Отпетые мошенники» Мария Эдельвейс

Жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова умерла в больнице, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, Мария Эдельвейс скончалась 1 марта от последствий почечной недостаточности. Сам артист пока не прокомментировал эту информацию.

По информации канала, состояние девушки резко ухудшилось на фоне ее заболевания. Аморалов в экстренном порядке самостоятельно привез ее в больницу, однако врачи не смогли ей помочь. Другие подробности произошедшего неизвестны.

Известно, что Аморалов и Эдельвейс, тогда работавшая моделью, познакомились еще в 2004 году. Они поженились в 2008 году.

Ранее в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина сообщили, что на 87-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко. В учреждении актрису назвали «символом счастья», чья светлая энергия была поистине уникальной. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Кириченко.

До этого известный поэт-песенник Виктор Гин скончался в Иерусалиме после тяжелой болезни. Он является автором популярных композиций «Поговори со мною, мама» и «Дарите женщинам цветы».

