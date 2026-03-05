Москалькова рассказала о новых договоренностях с Украиной Москалькова рассказала о воссоединении 10 семей после переговоров с Украиной

После переговоров с Украиной России удалось добиться воссоединения 10 разлученных семей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о родителях и детях, живущих в разных странах.

В частности, сегодня мы обговорили о соединении 10 семей, которые оказались разлучены сегодняшней ситуацией. Это дети и родители, проживающие в России и на Украине, — поделилась Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Киев готов обменять захваченных жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за пособничество терроризму. При этом она отметила, что граждане, о которых говорит Киев, не могут быть равнозначны мирным курянам.

Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что украинские спецслужбы организуют в интернете травлю детей, эвакуированных с прифронтовой территории Харьковской области в российские регионы, а также склоняют их к совершению терактов. По ее словам, личные данные эвакуированных детей, включая фотографии, распространяются в открытом доступе, а с помощью технологий искусственного интеллекта изображения трансформируются в непристойные формы.