Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 17:31

Москалькова рассказала о новых договоренностях с Украиной

Москалькова рассказала о воссоединении 10 семей после переговоров с Украиной

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После переговоров с Украиной России удалось добиться воссоединения 10 разлученных семей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о родителях и детях, живущих в разных странах.

В частности, сегодня мы обговорили о соединении 10 семей, которые оказались разлучены сегодняшней ситуацией. Это дети и родители, проживающие в России и на Украине, — поделилась Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Киев готов обменять захваченных жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за пособничество терроризму. При этом она отметила, что граждане, о которых говорит Киев, не могут быть равнозначны мирным курянам.

Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что украинские спецслужбы организуют в интернете травлю детей, эвакуированных с прифронтовой территории Харьковской области в российские регионы, а также склоняют их к совершению терактов. По ее словам, личные данные эвакуированных детей, включая фотографии, распространяются в открытом доступе, а с помощью технологий искусственного интеллекта изображения трансформируются в непристойные формы.

Татьяна Москалькова
Украина
переговоры
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баку выразил протест Тегерану в связи с атакой БПЛА на Нахичевань
Экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински осудили на 22 года
ИИ массово оставляет американцев без работы
Нарышкин заявил о невозможности партнерства России и Запада
«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану
Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына
Бритни Спирс попала в пьяный скандал
Британские истребители вылетели в сторону Катара
Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани
Военэксперт исключил введение американских войск в Иран
Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову
Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины
Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана
В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США
Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО
ВСУ вновь атаковали Брянскую область
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины
Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.