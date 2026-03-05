Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 18:08

Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана

Экс-депутат Рады Олейник назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана политбешенством

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Публичные угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана являются «неизлечимым политическим бешенством», заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, такое состояние украинского политика требует немедленной изоляции.

Угрозы Зеленского — это диагноз, политическое бешенство. Оно неизлечимо. Мы знаем, что обычное-то не лечится, а политическое — тем более. Зеленского нужно отстранять, я не знаю других способов, чтобы это существо не высказывало угроз в адрес не только украинцев, но и соседей. Всем очевидно, о ком говорит Зеленский. Речь идет об Орбане, который имеет право блокировать помощь Украине. Причем мотивы его действий понятны, потому что в Киеве дали команду перекрыть нефтепровод «Дружба». А это повышает в Венгрии цены на товары, топливо, — высказался Олейник.

Он также отметил, что словацкий премьер Роберт Фицо, ссылаясь на спутниковые снимки, опроверг информацию о повреждениях нефтепровода. Поэтому, по словам экс-нардепа, подобные действия Зеленского выглядят как политическая провокация накануне выборов в Венгрии.

Фицо заявил, что видел спутниковые кадры, которые четко доказывают, что повреждений нефтепровода нет. То есть это политическое решение Зеленского [перекрыть «Дружбу»] в преддверии выборов в Венгрии. Он делает все, чтобы Орбан проиграл. Не удивлюсь, если Зеленский под запрещенными веществами. В таком состоянии, как правило, и съезжают с катушек, не видя берегов. Он открыто угрожает главе другого государства, — подытожил Олейник.

Ранее Зеленский заявил, что планы Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд блокирует один человек, его данные будут переданы ВСУ. По словам президента Украины, он рассчитывает на снятие вето, чтобы армия могла закупить необходимое вооружение.

